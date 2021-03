Festa clandestina com 500 pessoas é interrompida pela polícia em São Paulo

O responsável pela festa foi levado à delegacia e vai responder por crime contra a saúde pública. No local, a polícia flagrou muitos jovens sem máscaras e aglomerados. Bebidas e equipamentos de som foram apreendidos e a casa será multada e, possivelmente, lacrada, de acordo com a Polícia Civil.

