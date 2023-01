Felipe Neto tira sarro por Cristian ser alvo do primeiro paredão do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Neto não tem papas na língua. O influenciador surgiu nas redes sociais dizendo que não está entendendo o fato de que Cristian, participante do BBB 23, está sendo alvo do primeiro paredão do reality. Irônico e sempre cheio de humor, ele fez um vídeo em suas redes sociais dizendo que já sabe o motivo: o topete invejável do brother.

"Agora, mais da metade da casa está pensando em votar no Cristian no primeiro paredão. Olha, eu como telespectador, preciso dizer que estou indignado, que preciso sair na defesa deste homem. Porque todo mundo sabe, o Brasil está unido com você Cristian, todos sabem que isso é inveja, é recalque disso aqui ó: o topete!", diz, com tom irônico.

Lembrando que o assunto do topete virou piada e meme, pois na apresentação do reality, o gaúcho fez a seguinte afirmação: "Tenho um topete invejável e sou um homem que chama atenção"