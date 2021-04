Feirão Limpa Nome do Serasa oferece até 90% de desconto para devedores

A novidade nessa edição é que é necessário fazer um cadastro junto Serasa por meio do aplicativo do mesmo ou ainda pelo telefone: 0800 591 1222.

Conforme o Serasa, mais de 50 empresas estão participando do Feirão. As negociações podem ser feitas por meio das agências dos Correios e também por meio do site do Serasa.

Começa nesta quarta-feira (21), uma nova edição do Feira Limpa Nome, do Serasa. A campanha oferece descontos de até 90% para que clientes inadimplentes quitem dívidas e voltem a ter crédito na praça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.