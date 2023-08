Fazendeiro que ameaçou 'dar um tiro' no presidente Lula é preso no Pará

Ainda conforme a polícia, o homem disse ser do garimpo e que participou dos ataques no dia 8 de janeiro em Brasília.

Uma testemunha que estava no local e presenciou as ameaças acionou a polícia sobre o ocorrido. Conforme os relatos à polícia, o homem chegou a questionar as pessoas no estabelecimento sobre o local onde Lula iria se hospedar.

De acordo com a PF, o homem fez a ameaça na quarta-feira (2) enquanto fazia compras. Ele alegou que daria um tiro na barriga do presidente durante a viagem oficial ao estado, que está prevista para acontecer nos dias 8 e 9 de agosto.

Um fazendeiro que ameaçou "dar um tiro" no presidente Lula (PT) foi preso pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (3), em Santarém, no Pará.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.