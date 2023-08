Anvisa aprova novas regras para rótulos de medicamentos

Your browser does not support the video tag.





A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma série de alterações na rotulagem de medicamentos com o objetivo de tornar as informações nas embalagens mais claras e seguras para os consumidores. As mudanças visam garantir a correta utilização dos remédios, bem como a segurança do paciente durante o uso.

De acordo com a Agência Brasil, para os medicamentos isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação serão dispostas na parte frontal da embalagem, facilitando a visualização e entendimento pelo consumidor. Além disso, a quantidade total do medicamento também será apresentada na face frontal da embalagem, permitindo ao cidadão comparar preços dos produtos de forma mais eficiente, sem prejudicar a compreensão das informações essenciais relacionadas ao uso seguro.

Outra mudança implementada será o uso obrigatório da técnica Tall Man Lettering (TML) nos rótulos de medicamentos restritos ao uso em hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e outras unidades de saúde. Essa técnica consiste em destacar parte do nome do remédio em letras maiúsculas, auxiliando na minimização de erros de medicação causados por trocas acidentais entre princípios ativos com fonética ou ortografia semelhantes.

Segundo a Anvisa, essas medidas têm como objetivo evitar possíveis confusões na administração de medicamentos, proporcionando maior segurança aos pacientes. A agência também destacou que a retirada das frases com os termos "venda sob prescrição" e a substituição por "Uso sob prescrição" e "Uso sob prescrição e retenção de receita" nos remédios vendidos ao governo federal visa aprimorar a comunicação sobre o uso adequado desses produtos.

As novas regras têm como foco primordial o bem-estar e a saúde da população, facilitando o acesso às informações necessárias para o uso correto e seguro dos medicamentos disponíveis no mercado.