Faxineira de túmulos mostra rotina nas redes sociais e sonha em ser influencer

Jaqueline Alves Rodrigues, de 25 anos, ganha a vida como “faxineira de túmulos” há 13 anos, uma profissão que herdou da família. A jovem compartilha sua rotina de trabalho nas redes sociais e sonha em seguir a carreira como influencer digital.

Natural de Marília (SP), Jaqueline começou a trabalhar ao lado da avó quando a mãe ficou doente. Uma tia também atuava no ofício. No feriado de Finados é um dos períodos que a jovem mais fatura no Cemitério da Saudade, o principal de Marília.

Seu perfil no instagram, jaque.alveres, já tem mais de 10 mil seguidores. Seu canal no youtube ela já conta com mil seguidores. Sua história tem sido compartilhada em vários jornais locais e nacionais. A moça ja virou notícia até em um site Alemão.