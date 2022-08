Família se desespera ao abrir caixão e encontrar serragem no lugar de corpo de bebê

Uma família entrou em desespero ao abrir o caixão durante o velório e encontrar serragem no lugar do corpo de um bebê, que morreu na barriga da mãe no último fim de semana, em Imbaú, no Paraná.

Família entra em desespero em velório ao encontrar serragem no lugar de corpo de bebê pic.twitter.com/TGnqYnRHce — Babilônia (@hamudaniel19) August 1, 2022

Um vídeo mostra o momento em que funcionários abrem o caixão e buscam pelo corpo. Segundo Débora Santos, tia e advogada da mãe da criança, a jovem de 18 anos sofreu um aborto na última sexta-feira (29) e precisou passar por um parto induzido para retirar o feto no Hospital Geral da Unimed, em Ponta Grossa.

A mãe foi liberada no dia seguinte e por volta das 11h do mesmo dia a família se dirigiu até a unidade para pegar o corpo da bebê. No necrotério da unidade, foi entregue aos parentes um invólucro (pacote) com o feto.

Porém, a avó da criança decidiu que só olharia o corpo com a presença dos pais na funerária, então, ele foi colocado no caixão. Entretanto, quando os funcionários da funerária abriram o caixão, se depararam apenas com serragem ao invés do bebê.

Em desespero, a família rapidamente retornou a Unimed Ponta Grossa para pegar o corpo. "O que queria fazer com esse corpo? Por que entregaram serragem no lugar do corpo? É muito sofrida essa situação", disse Santos ao UOL.

Em nota, a unidade disse que "equivocadamente, o corpo não foi retirado, permanecendo no necrotério até o fim da tarde, quando, após o desfecho do caso, foi levado pela funerária para a família". O bebê foi sepultado somente às 19h e um BO foi registrado contra o hospital como subtração de cadáver.