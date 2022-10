Família de Neymar diz que Lula terá que provar acusação sobre dívida perdoada por Bolsonaro

Dias após a entrevista do ex-presidente Lula ao podcats Flow, a família de Neymar emitiu um comunicado rebatendo a acusação durante uma fala do candidato à presidência.

Na ocasião, Lula foi questionado sobre o apoio de Neymar a Bolsonaro e disse que o jogador estaria com medo de vê-lo ganhar a eleição e descobrir "o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele [com a Receita Federal]".

"A NR Sports, seus Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado", informaram em comunicado sugerindo que Lula deve ser processado.

Antes do posicionamento oficial, o pai de Neymar já havia publicado nas redes sociais: "Antes de fazer qualquer comentário leviano e irresponsável, [Bolsonaro] foi visitar o Instituto Neymar Jr, em plena campanha eleitoral".

Neymar declarou a apoio a Bolsonaro nas redes sociais um dia depois do presidente visitar o Instituto Projeto Neymar Jr. no final de setembro.