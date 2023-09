Família de músico assassinado por militares será indenizada em R$ 2 milhões

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta sexta-feira (22), que concordou com um acordo para pagar uma indenização de R$ 2 milhões aos familiares do músico Evaldo Rosa dos Santos, que foi morto em 2019, no Rio de Janeiro, durante uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) realizada por militares do Exército.

Segundo a AGU, esse montante será destinado à esposa, ao pai e aos irmãos do músico. Além dessa quantia, uma pensão mensal no valor de um salário mínimo será concedida à esposa e ao filho de Evaldo.

De acordo com a Agência Brasil, a homologação desse acordo ocorreu hoje na Justiça Federal do Rio de Janeiro, como parte de uma ação de indenização movida pelos familiares contra a União após a trágica morte de Evaldo.

No ano de 2021, os militares envolvidos no incidente foram condenados pela Justiça Militar. De acordo com as acusações, os militares estavam em busca de suspeitos de um roubo e dispararam contra o carro em que Evaldo estava, um Ford KA branco. O sogro do músico ficou ferido durante o incidente, enquanto sua esposa, filho e uma amiga que também estavam no veículo não foram atingidos.

Luciano, um catador de materiais recicláveis, foi baleado enquanto tentava ajudar Evaldo e faleceu 11 dias depois no hospital.