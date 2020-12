Falha deixa Caixa Tem indisponível nesta segunda-feira

O aplicativo Caixa Tem está indisponível nesta segunda-feira (7). Nas redes sociais, usuários reclamam que não estão conseguindo acessar o aplicativo da Caixa, seja para usar o dinheiro do Auxílio Emergencial, do FGTS ou seguro-desemprego, seja para acessar o saldo, e falam ainda da impossibilidade de abrir o app para pagar uma compra.

Segundo um site de notícias do Globo, os usuários disseram ainda, que mesmo assim, a fila virtual de acesso persiste. A Caixa Econômica Federal informou que o aplicativo Caixa Tem está indisponível em razão de problema em ambiente da provedora de serviços IBM, que é responsável pelo tráfego de informações do aplicativo.

A caixa disse ainda, que tão logo detectou a indisponibilidade, acionou a IBM para que apresente solução o mais rapidamente possível.

A IBM, por sua vez, informou que uma falha de resfriamento dentro do prédio que abriga o data center da empresa em São Paulo causou a interrupção temporária do serviço e que está trabalhando com todas as partes envolvidas para restaurar o aplicativo o mais rápido possível.