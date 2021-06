Facebook impede postagem de Eduardo Bolsonaro após ele publicar vídeo falso

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi impedido de postar e comentar no Facebook após ele publicar um vídeo do pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), falando sobre um relatório falso do Tribunal de Contas da União (TCU) com relação às mortes causadas pela Covid-19 no Brasil.

De acordo com o G1, a plataforma classificou a postagem como "desinformação que pode causar dano físico". Em nota, o Facebook alegou que "o perfil de Eduardo Bolsonaro foi colocado temporariamente em modo leitura devido a uma questão técnica, o que significa que ele não pôde postar a partir de seu perfil por alguns dias. Já removemos o modo leitura do perfil do deputado". No entanto, não detalhou o que causou a mudança na página do deputado.