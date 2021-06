Butantan libera mais 1 milhão de doses da Coronavac

O Instituto Butantan liberou nesta, segunda-feira (14), mais 1 milhão de doses da Coronavac. A entrega de novos lotes da vacina marca a retomada da produção de vacinas pelo Butantan, depois de uma interrupção na fabricação por, pelo menos três semanas, em função de atrasos na entrega do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), necessário para a produção das doses de vacina. O insumo é produzido pelo laboratório Sinovac, na China.

Com a entrega dessa segunda-feira, o Butatan chegou a três milhões de doses do segundo contrato firmado com o ministério da Saúde que prevê a entrega de 54 milhões de doses da vacina. Somando com as vacinas do primeiro contrato entregues até agora, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, lembrou que fora até agora foram entregues 49 milhões de doses.

As entregas do primeiro contrato com o Ministério da Saúde foram finalizadas em maio.