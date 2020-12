Explosão em embarcação causa incêndio e deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após a explosão de uma lancha de grande porte, na área de uma marina no bairro Jardim Indaiá em Bertioga, no litoral de São Paulo. O acidente acontece na manhã desta segunda-feira (28).

Segundo um site de notícias do Globo, uma testemunha do acidente contou que três pessoas trabalhavam dentro da embarcação, testando o motor, quando ocorreu a explosão. Com o impacto, dois homens que estavam na popa foram arremessados e, quando caíram no chão, tiveram fraturas expostas nas pernas e pés.

Uma terceira pessoa pulou da lancha em chamas e sofreu um corte na cabeça. A embarcação estava estacionada no galpão da marina e, segundo a testemunha, funcionários do local agiram rapidamente e a puxaram para o estacionamento, para que o fogo não atingisse as outras lanchas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e socorrer os feridos.

A Prefeitura de Bertioga informou que uma das vítimas, de 15 anos, está estável e em avaliação. As outras duas vítimas, de 19 e 43 anos, sofreram politraumas e seguem estáveis no pronto-socorro de Bertioga. Os pacientes seguem realizando exames e em avaliação pela equipe do hospital.