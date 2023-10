Exército diz que recuperou 8 das 21 metralhadoras furtadas

As oito metralhadoras furtadas dentro do Arsenal de Guerra de São Paulo, sendo quatro .50 e outras quatro MAGs, foram recuperadas no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Comando Militar do Sudeste, nesta quinta-feira (19).

O diretor do Arsenal de Guerra em São Paulo será exonerado do cargo. As investigações apontam três suspeitos por envolvimento no furto das armas, no entanto, os nomes deles não foram divulgados.

Conforme informações do Exército, a metralhadora .50 é capaz de derrubar helicópteros e perfurar veículos blindados.