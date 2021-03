Exército cancela licitação de R$731 mil em bonecos e kits de churrasco

- soldado em miniatura, armado e equipado com mochila, fuzil e capacete, confeccionado em resina maciça, com altura de 15 cm, na cor camuflado (verde oliva/marron). Base em resina na cor preta, dimensões da base: altura 25 mm, largura e profundidade proporcionais ao tamanho da miniatura. Placa para gravação, metal, rígida, medindo 3 x 8 cm, na cor prata, com inscrição e imagem a ser definida pela contratante.

De acordo com o G1, o documento especificava os bonecos, sendo 100 de cada no valor unitário de R$408,67.

