Exército abre concurso com vagas para Oficiais e Capelães; confira

Os interessados podem se inscrever a partir do dia 16 de junho e 4 de agosto de 2021 por meio do site: www.esfcex.eb.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 150,00. Conforme o edital, a remuneração pode chegar a mais de R$ 10 mil.

O Exército divulgou nesta sexta-feira (14) editais do concurso público com 48 vagas em diversas áreas de formação para a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEX).

