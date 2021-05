Covid-19: Brasil proíbe entrada de estrangeiros com passagem pela Índia

A entrada de passageiros partindo ou com passagem pela Índia está proibida no Brasil. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (14), em edição extra do "Diário Oficial da União". A medida também vale para o transporte de carga para conter o avanço da Covid-19, isso porque o país indiano enfrenta um surto da doença e tem registrado recorde de mortes, segundo o G1.

Os viajantes vindos do Reino Unido e da África do Sul continuam impedidos de entrar no país.