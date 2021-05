Ex-piloto da Fórmula Indy, André Ribeiro, morre de câncer

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do piloto André Ribeiro, que sempre representou muito bem o nosso país no automobilismo. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores desse grande são-paulino. pic.twitter.com/e9zPxgHZ0F

De acordo com o G1, André competiu em várias categorias do automobilismo até chegar na Fórumla Indy em 1995. Em 96, ganhou duas corridas. O brasileiro ainda disputou mais duas temporadas até decidir se aposentar do esporte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.