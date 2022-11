Ex-mulher de Valdemar Costa Neto diz que vai revelar crimes de presidente do PL

"Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como você se movimenta. Essa coisa de você contestar a democracia aí, você entrou numa briga, uma briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser cassado né", disse Maria, que perguntou se eles estava pronto para ir para a cadeia de novo.

Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), disse que irá revelar crimes dele. Durante uma live no Instagram, transmitida nesta semana, ela afirmou que vai transformar a vida dele em "um inferno" por ter "contestado a democracia".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.