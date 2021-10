Ex-ministro Pazuello troca de cargo na Secretaria da Presidência

O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, trocou de cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE).

A nomeação do militar como assessor especial da SAE foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União” nesta sexta-feira (1º). Antes, Pazuello era secretário de Estudos Estratégicos do órgão, que funciona no Palácio do Planalto.

Na nova função, Pazuello segue subordinado ao almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos. O militar trabalha no órgão vinculado ao Planalto desde junho.

A mudança ocorreu após o governo, na terça-feira (28), reformular estruturas do órgão. A Secretaria de Estudos Estratégicos deixou de existir, junto com a Secretaria de Planejamento Estratégico. O governo criou no lugar uma Diretoria de Projetos Estratégicos.

Na prática, o salário de Pazuello deve seguir inalterado – a mudança não representa promoção nem rebaixamento na estrutura do órgão.