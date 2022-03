Ex-ministro Pazuello é transferido para reserva remunerada do Exército

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi transferido para a reserva remunerado do Exército. O pedido foi atendido nesta sexta (4), com a publicação no Diário Oficial da União (DOU ).

"O Centro de Comunicação Social do Exército informa que a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS) recebeu, no dia 21 de fevereiro, requerimento do General de Divisão Eduardo Pazuello solicitando a sua passagem para a reserva remunerada. O requerimento será processado e o ato formal de passagem para a reserva, publicado oportunamente no Diário Oficial da União", informou o Exército em nota.

Pazuello assumiu o comando do Ministério da Saúde em maio de 2020 e deixou a pasta em março de 2021 em meio a pandemia da Covid-19.