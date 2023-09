Ex-marido esfaqueia e dá choques em ex-mulher dentro de carro

Conforme o secretário de Segurança Urbana e Trânsito, Jullyerre Pablo, o agressor chegou a dar choques na mulher dentro do carro e enquzanto ela tentava se defender teve as mãos cortadas com a faca.

A vítima é secretária de uma escola e foi abordada pelo ex-marido quando estava chegando no trabalho. O suspeito a ameaçou com a arma de choque e a obrigou a entrar em um carro.

