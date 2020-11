Ex-governador do Rio de Janeiro, Pezão é internado com Covid-19

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, passou mal e foi internado ao testar positivo para Covid-19. Ele estava cumprindo pena em prisão domiciliar, no interior do Estado.

Segundo a Agência Brasil, Pezão deu entrada no hospital, no domingo (8), com falta de ar e foi internado após ser diagnosticado com a doença.

A assessoria do hospital divulgou uma nota assinada pelo médico Paulo Henrique Bloise, diretor da unidade, para falar sobre o assunto. “O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Luiz Fernando de Souza foi admitido em nossa unidade na madrugada do último domingo, com queixa de dispneia. Teve diagnóstico de covid-19 confirmado e encontra-se internado em leito não intensivo, com quadro estável. Ainda não há previsão de alta hospitalar”.