Ex-funcionário é condenado por fugir com R$ 25 mil de empresa

Um homem que praticou assalto à mão armada contra o motorista de uma distribuidora de bebidas, oportunidade em que levou para si uma maleta com R$ 25 mil, foi condenado a oito anos, dois meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa e do ressarcimento dos valores subtraídos durante o ataque. A decisão partiu da 2ª Vara Criminal da comarca de Lages-SC. Leia mais em Amazonas Direito.

