Ex-deputado Roberto Jefferson é preso durante operação da Polícia Federal

A autorização partiu do ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito que investiga milícias digitais. O ex-deputado terá ainda o bloqueio de conteúdos postados nas redes sociais e apreensão de armas e acesso a mídia de armazenamento, conforme informou o G1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.