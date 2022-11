Ex-deputada Manuela d'Ávila consta como morta em cadastro do SUS

"Saí com o registro da minha vacina apenas físico porque ela não conseguiu incorporar ao sistema. Por quê? Porque consto como morta. Não tem como registrar vacina depois da data de óbito", escreveu no Instagram.

A ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) contou nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), que descobriu que consta como morta no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela tentou se vacinar com a dose de reforço contra Covid-19, em Porto Alegre.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.