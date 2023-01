Ex-comandante da Polícia Militar do DF é preso após determinação de Moraes

O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fabio Augusto Vieira foi preso nesta terça-feira (10) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O militar foi afastado do cargo após os ataques antidemocráticos ocorridos no domingo (08) por bolsonaristas que invadiram e depredaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e do STF. Ele era o responsável pelo comando da corporação