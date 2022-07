Estupro coletivo contra menino e grávida morta ao lado da filha; veja o que chocou neste mês

Manaus/AM - O mês de julho foi marcado por notícias que chocaram o Brasil. Entre eles, está o estupro coletivo de um menino de apenas 12 anos dentro de uma escola, em Pernambuco, e a grávida assassinada a facadas ao lado da filha de 8 meses em São Paulo.

O garoto de 12 anos relatou à sua família que foi agredido por estudantes e sofreu um estupro coletivo dentro de uma escola em Recife. O menino guardou consigo os abusos por quase um mês após ser ameaçado. Segundo o estudante, as agressões ocorreram quando ele não tinha dinheiro para entregar.

Leia sobre este caso em: Garoto de 12 anos sofre estupro coletivo dentro de escola: 'Acabou com a vida do meu filho'

Outro caso que chocou, foi o do assassinato da cabeleireira Sandra Maria Souza Silva, 34. Grávida, a mulher foi encontrada morta com várias facadas pelo corpo ao lado da filha de 8 meses na casa onde morava, nas proximidades da Praça da Sé, em São Paulo. O colombiano Daniel Ospina Garcia está sendo procurado, suspeito de ser o responsável pela morte.

Leia sobre este caso em: Vídeo mostra suspeito de matar grávida a facadas deixando o prédio após o crime

Em Manaus, o homicídio da venezuelana Yeimy Yenileth Vargas Rodrigues, de 27 anos, também repercutiu. Tereza de Jesus Hernandez, 37, foi presa suspeita de mandar matar a mulher. O motivo, seria o relacionamento que Yeimy tinha com o filho de 16 anos de Tereza, relação que não agradava a sogra.

Leia sobre este caso em: Sogra mandou matar venezuelana em Manaus por não aceitar relação com filho de 16, diz PC

No Rio de Janeiro, um vídeo que mostra o major da Polícia Militar Bruno Chagas agredindo sua empregada doméstica dentro de um elevador do prédio onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, repercutiu na internet. Segundo a mulher, a intimidação aconteceu após ela chegar atrasada no trabalho.

Leia sobre este em: Major da PM agride empregada doméstica após chegar atrasada no trabalho; vídeo

Um assassinato chocou os moradores de Porto Velho no dia 17 deste mês. Allan Ranger, 27, foi morto com golpes de facão após bater palmas na frente de uma casa por engano. O jovem errou de casa achando que seria o local onde estava acontecendo uma festa, que havia marcado com amigos. O morador da residência foi preso.

Leia sobre este caso em: Jovem é assassinado a facadas ao bater palma na frente de casa errada

Outro caso bastante comentado, foi o do jogador Renan Silva, do Bragantino, preso no dia 22 após atropelar e matar um motociclista em Bragança Paulista. O craque dirigia alcoolizado, sem habilitação e deixou a prisão após pagar uma fiança.

Leia sobre este caso em: Jogador Renan, do Bragantino, é preso por atropelar e matar motociclista em acidente