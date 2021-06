Estudo revela que existem 34 almas gêmeas para cada pessoa

Enquanto muitos acreditam que só existe uma pessoa especial para cada um, o Badoo, o melhor aplicativo para criar conexões sinceras, revelou que, na verdade, cada pessoa pode ter 34 potenciais "almas gêmeas". Os dados se referem ao perfil dos brasileiros e foi levantado em parceria com o matemático britânico Bobby Seagull, que descobriu que cada pessoa pode ter múltiplos parceiros ideais ao longo da vida se estiver disposta a se relacionar de forma honesta.

"Sempre acreditei na existência de muitos ‘parceiros ideais’ possíveis para todos nós. O conceito de apenas uma combinação perfeita entre bilhões de pessoas no planeta é matematicamente improvável. Espero que este estudo ajude os solteiros a se sentirem mais otimistas sobre sua jornada. Cada indivíduo é diferente, então, infelizmente, não existe uma regra rígida e rápida, mas ser aberto e honesto deve aumentar matematicamente a probabilidade de encontrar um parceiro - embora a matemática não leve em consideração a química e a atração quando nos encontramos pessoalmente!", diz Seagull.

O conceito de "alma gêmea" ainda é muito popular no Brasil. De acordo com a pesquisa* do Badoo, 46% dos solteiros acreditam que existe uma única pessoa especial para eles, mas que ainda não a encontraram. Isso faz com que 64% se sintam, algumas vezes, pressionados a encontrar o par ideal.

Para a psicóloga Louise Madeira, a pressão por encontrar apenas uma "alma gêmea" ao longo de toda a vida atrapalha as conquistas, diminui as possibilidades e pode gerar grandes frustrações.

"O conceito de alma gêmea, atualmente, é uma ideia disfuncional, ultrapassada e deflagradora de grandes equívocos e frustrações. O amor mudou, e isso é maravilhoso! Já entendemos que podemos ter vários relacionamentos ao longo da vida. A forma de viver amores que valem a pena, na pós-modernidade, é se dispor para as possibilidades do não previsível, deixando um pouco de lado os scripts de perfeição", diz.

O levantamento também mostrou que se relacionar de forma honesta aumenta as chances de encontrar uma das suas 34 "almas gêmeas" - e 55% dos entrevistados acreditam que essa realmente é a melhor forma para criar uma conexão sincera. Honestidade é a qualidade mais buscada quando se trata em encontrar a "alma gêmea", 78% buscam por pessoas honestas com seus sentimentos e intenções.

Após mais de ano em distanciamento social, os solteiros estão revendo seus conceitos em relação a conhecer novas pessoas. Dos entrevistados, 45% disseram que querem levar as conexões mais a sério e estão em busca de um relacionamento, enquanto 44% querem apenas conhecer pessoas e se divertir. O que mostra a importância em ser honesto sobre o que se está buscando no app.

O que grande parte dos respondentes da pesquisa (64%) tem em comum é a promessa de serem mais honestos sobre o que estão buscando. Já 66% estão se comprometendo a serem mais eles mesmos daqui em diante.

A pesquisa mostrou que há uma atitude nova e mais positiva em relação aos relacionamentos. 60% disseram que vão tratar as pessoas com mais respeito e gentileza, 34% não vão mais esconder sua bagagem emocional de sua conexão. Sobre fazer novas conexões em 2021, 43% se mostraram entusiasmados com as novas possibilidades.