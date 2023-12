Estudo aponta que parar de fumar diminui 40% risco de desenvolver diabetes

Além da obesidade e do sedentarismo, o tabagismo é um dos fatores de risco mais importantes para o diabetes já que o cigarro afeta a capacidade do organismo de controlar os níveis de açúcar no sangue, causando problemas cardiovasculares, insuficiência renal e até cegueira.

No Brasil, 90% dos casos de diabetes são do tipo 2, que surge quando o corpo desenvolve resistência aos efeitos da insulina. Segundo a Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel), 10,2% dos brasileiros sofrem diabetes.

Parar de fumar além de reduzir o risco de câncer de pulmão, também diminui as chances de desenvolver diabetes tipo 2 de 30% a 40%, conforme um estudo em conjunto entre a Organização Mundial da Saúde (OMS), da Federação Internacional de Diabetes e a Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

