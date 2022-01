Estudo aponta que 2 doses de vacina da Janssen reduzem risco de internação pela variante Ômicron

O risco de internação por complicações da variante Ômicron é reduzido em 85% após a aplicação de duas doses da vacina da Janssen, o braço farmacêutico da Johnson & Johnson (J&J), é o que aponta o estudo conduzido pelo Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul. As doses tiveram a eficácia analisada após serem aplicadas em cerca de 69.092 profissionais de saúde vacinados com o imunizante durante o período em que a Ômicron se tornou dominante na África do Sul, .

