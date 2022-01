Capital paulista tem mais internados por Influenza do que por Covid-19

Uma em cada quatro hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na cidade de São Paulo foram provocadas pelo vírus Influenza, é o que aponta os dados entre os dias 19 e 25 de dezembro registrados no Painel Covid-19. Cerca de 796 hospitalizações foram por síndrome respiratória, sendo 233 foram provocadas pelo vírus Influenza, o que corresponde a 23,9% dos casos, e 63 hospitalizações foram por Covid-19. Os dados indicam que as hospitalizações por influenza já correspondem ao dobro das internações pelo novo coronavírus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.