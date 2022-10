Estudante baleado na cabeça por colega está intubado e exame vai confirmar se há morte cerebral

"O paciente com lesão na cabeça encontra-se intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva da instituição, em estado grave, sob suspeita de ME (Morte Encefálica). Já passou por avaliação de um neurocirurgião, onde foi descartado procedimento cirúrgico. O paciente iniciará uma série de exames obrigatórios para confirmar ou não o diagnóstico suspeito", diz a unidade.

