Estivador desaparece ao cair de balsa no Rio Amazonas

Segundo o G1 de Santarém, o homem estava trabalhando no momento do acidente. Populares se reuniram para procurá-lo no rio, mas até o momento, ele não foi encontrado.

Um estivador, identificado apenas como Paulista, desapareceu após escorregar em uma balsa e cair no Rio Amazonas, em frente à cidade de Óbidos, no Pará. O caso aconteceu nesta quinta-feira (21).

