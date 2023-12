Advogada presa por envenenar ex-sogro e mãe fingiu gravidez e fez até chá revelação

A polícia segue investigando o caso e acredita que o veneno usado por Amanda não estava na comida do café da manhã consumido por ela, o ex-sogro e a mãe, mas sim no suco que a mulher serviu às vítimas.

A mulher chegou a fazer um chá revelação ao lado do ex-namorado, há algumas semanas. Ela anunciou a gravidez logo depois do término com Leonardo Filho, como uma forma de se manter próxima da família.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.