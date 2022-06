Estimulante sexual 'Pau de Mendigo' tem venda e fabricação suspensas

Manaus/AM - Sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e lançado há duas semanas, o estimulante sexual “Pau de mendigo”, que tinha como garoto-propaganda o ex-sem-teto Givaldo Alves, teve a fabricação e venda suspensos.

A comercialização do produto está sob investigação. De acordo com a Anvisa, a empresa fabricante, a AeG Produtos Naturais LTDA, com sede em Governador Valadares (MG), também não possui autorização de funcionamento.

Em nota, a Anvisa confirmou que foi aberto dossiê de investigação pela Agência para a investigação da prática de infrações sanitárias, pela venda de medicamento sem registro, por pessoa/empresa sem licença ou autorização do órgão sanitário.

Em meio à investigação, a AeG retirou do site a venda do estimulante sexual, que prometia resultados mirabolantes e duvidosos. Na página, aparece agora um comunicado informando que a empresa desistiu do lançamento.

Fama

O estimulante foi “inspirado” em Givaldo Alves, de 48 anos, que virou celebridade após ser flagrado fazendo sexo com uma mulher, no Distrito Federal, em março de 2022. Depois do episódio, ele passou a frequentar boates, onde posava para foto cercado de mulheres, e foi elevado ao posto de ícone sexual pelos milhares de seguidores que ganhou nas redes sociais.