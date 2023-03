Esposa esfaqueia marido após ter celular quebrado durante briga

A equipe médica acionou à polícia e o homem contou o que aconteceu. Os policiais foram até a residência do casal e a mulher confirmou que esfaqueou o marido com medo de ser agredida por ele. A mulher foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a PM, o casal estava discutindo em casa quando o homem quebrou o celular da mulher. Ela, então, se aproveitou que ele estava de costas e desferiu uma facada contra ele, que foi socorrido pelo pai que chegou no local no momento da confusão.

