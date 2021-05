Equipe de saúde testa negativo para variante indiana após atender paciente infectado

A equipe de saúde que atende o paciente indiano de 54 anos, internado na UTI com a variante indiana testa negativo para a nova cepa. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (27), pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

"Exames realizados na equipe do hospital privado que atende o paciente indiano não detectaram qualquer pessoa com a cepa indiana. Assim também no hotel com outros indianos. Assim, reiteramos que NÃO HÁ cepa indiana em transmissão local no Maranhão, no momento", disse o governador na rede social.

De acordo com o G1, foram rastreadas 147 pessoas para identificar uma possível transmissão local da variante no Maranhão. Das amostras recolhidas, seis testaram positivo para a Covid-19 e em seguida, foram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, onde foi realizado o sequenciamento genético.