Equipe de Nicácio do BBB 23 cita processo contra ataques racistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe de Fred Nicácio, um dos participantes do BBB 23 (Globo), disse que vai tomar medidas judiciais contra ataques racistas proferidos contra o brother. O time do participante citou o caso de racismo religioso que aconteceu no programa, mas mencionou também ataques do público na internet.

"Desde que saiu do Big Brother, Dr. Fred está ciente de que foi vítima de racismo. Aqui fora teve acesso às falas que se caracterizam como racismo religioso e quer que a justiça seja feita, não só para ele, mas para toda a comunidade negra e do axé", começa o comunicado.

A equipe contou que, no momento, está juntando as provas contra os acusados: "Estamos reunindo prints de cada comentário e postagem racista que encontramos no nosso caminho. Estamos recebendo uma enxurrada de provas dos amigos, fãs, além do que temos realizado aqui na equipe".

"Já contamos com um banco com mais de mil prints catalogados com o nome de usuários. E contaremos com o apoio da justiça e das plataformas em busca dos responsáveis covardes que se escondem atrás de uma tela".

A equipe concluiu: "O racismo contra Fred Nicácio não vai ficar impune. Porque não é apenas contra ele. É contra uma nação inteira que busca por igualdade".