Entenda a dinâmica do BBB23, que terá três eliminações na próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 23 entrou em reta final. Em nota oficial, a Globo confirmou que a dinâmica desta semana será acelerada, com três eliminações e três Provas do Líder. Com essa alteração, a última Festa do Líder acontecerá nesta quarta-feira (5).

Com o modo turbo, os brothers terão a chance de aumentar o valor do campeão, já que eles apostam em que será o eliminado em dia de Paredão. Quando acertam o nome do participante, a premiação aumenta.

A grande final está prevista para o dia 25 de abril e, no momento, o prêmio está estimado em R$ 2,1 milhões.

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, com exibições diárias. De segunda a sábado, o reality pode ser visto após "Travessia"; e aos domingos, após o Fantástico.