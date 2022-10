Enquanto brincava com arma, criança é atingida por tiro acidental e morre

Segundo uma conhecida da família, a arma era do avô do menino.

Um menino, de 10 anos, morreu neste sábado (22), após ser atingido com um tiro acidental enquanto brincava com uma arma em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

