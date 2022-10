Engenheiro cai no 'golpe do amor' e passa 24h amarrado em sequestro

Um engenheiro foi resgatado na noite desta quarta-feira (5), pela Polícia Civil, após passar 24 horas sequestrado por uma quadrilha após cair no 'golpe do amor' e marcar encontro com uma mulher que conheceu em um aplicativo de namoro. O caso aconteceu em Barueri, em São Paulo.

De acordo com o G1 SP, o homem foi obrigado a transferir R$ 10 mil por Pix para os criminosos e estava em um cativeiro com os braços e pernas amarrados e com uma meia na boca.

A vítima foi abordada pelos criminosos enquanto ia encontrar com a mulher com a qual conversava pelo site de relacionamento: “Os dois me seguraram, um deu uma coronhada. E me empurraram pra dentro do carro. Ai um ficou me segurando com a minha cabeça no meio das pernas dele e o outro ficou dirigindo até chegar no local do cativeiro”, falou o homem.

Um dos suspeitos do crime foi preso e os comparsas ainda estão sendo procurados pela Polícia.