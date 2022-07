Enfermeira morre ao cair de tirolesa de 20 metros

O diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, tenente Eurico Fernando, disse que o parque não tinha autorização para tirolesa, e diante disto, a Polícia Civil abriu um inquérito foi instaurado nesta segunda-feira (4) e deve colher imagens feitas do local, como também analisar perícias e ouvir testemunhas.

