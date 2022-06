Enfermeira chega para trabalhar e encontra filho morto em hospital

O caso aconteceu no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil. Segundo o G1, a Polícia Nacional do Paraguai o jovem sofreu o acidente na última sexta (17) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Sem identificação, ele foi levado para o hospital onde foi encontrado pela mãe.

Uma enfermeira achou que seria mais um dia ‘comum’ em sua rotina, mas ao chegar no hospital se deparou com o filho de 20 anos morto. O jovem foi vítima de acidente de trânsito.

