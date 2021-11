Enem tem mais de 3 milhões de inscritos; provas serão aplicadas em versão impressa e digital

Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.

As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. No primeiro dia, os estudantes responderão questões de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

Cerca de 3.109.762 estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, sendo que 3.040.871 farão a prova impressa e 68.891, a digital, segundo o o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

