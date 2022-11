Enem começa neste domingo com prova de redação

Domingo é dia de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os mais de três milhões de estudantes inscritos vão fazer provas de linguagens e ciências humanas, além de uma das mais temidas avaliações: a redação. Domínio da escrita formal e interpretação de informações em defesa de um ponto de vista são algumas das competências avaliadas na prova, que todos os anos gera expectativa, especialmente quanto ao tema. Para esse ano algumas das apostas são "Educação Financeira" e "Alimentação". O estudante Matheus Gondim buscou ampliar os conhecimentos gerais para fazer uma boa prova. A professora de português, literatura e redação Gisele Araújo avalia como boa a estratégia de Matheus. Para ela, o repertório é um diferencial na hora da prova. Também professor de redação, David Gonçalves acrescenta que existe uma série de regras que o estudante não pode deixar de respeitar, pois corre o risco de zerar a redação. Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos, o ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular dessas instituições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.