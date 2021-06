Enem 2021 abre inscrição para provas impressa e digital

Foram abertas nesta quarta-feira (30), as inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos devem se registrar na página do participante até 14 de julho, às 23h59.

Para os que não tinham direito à isenção da taxa, ou não conseguiram o benefício, haverá a cobrança de R$ 85. Mesmo quem obteve a gratuidade precisa se inscrever.

Desta vez, diferentemente da edição anterior do Enem, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e terão perguntas iguais.

Veja como se inscrever:

1) Na página do participante, ler informações iniciais e clicar em "Inscrição".

2) Numa caixa de diálogo que se abre, selecionar a imagem da pergunta que é feita. Em seguida, preencher com o número do CPF e a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal). Depois clicar em “Iniciar a inscrição”.

3) Após a identificação do candidato, clicar em "próximo" e depois preencher dados pessoais e endereço.

4) Em “atendimentos”, será perguntado se o participante precisa de atendimento especializado.

5) Depois, escolher a prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

6) A próxima etapa é a situação do ensino médio do participante. O Inep confirmou que treineiros poderão fazer o Enem deste ano, mas só a versão impressa.

7) O questionário socioeconômico tem 25 perguntas. A cada pergunta, basta selecionar uma das opções e clicar no botão “Próximo”.

8) Na etapa seguinte, é preciso informar os contatos para o Inep enviar informações relativas ao exame.

9) O participante, então, deverá escolher se a modalidade da prova é impressa ou digital.

10) A seguir, informar estado e cidade.

11) Inserir uma foto.

12) Depois, clicar em “enviar inscrição”. O Inep lembra que, se o participante não solicitou a isenção da taxa de inscrição ou se teve o pedido reprovado, é importante lembrar de pagar a GRU Cobrança para garantir sua participação.

Cronograma

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11

O candidato deve escolher, na inscrição, se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a informatizada.

Ao todo, serão 101.100 vagas no Enem digital. É importante lembrar que ele é aplicado nos locais de prova — não existe a opção de prestar o exame em casa.

Desta vez, a versão computadorizada terá adaptações para candidatos com deficiência: prova superampliada e com contraste (voltada para pessoas com baixa visão), e locais de aplicação com acessibilidade. Na edição anterior, apenas a versão impressa oferecia essas opções.