Embriagado, jovem sem CNH rouba ambulância e capota veículo

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ligou para informar que a ambulância havia sido furtada em Pouso Novo. Durante as buscas, o veículo foi encontrado capotado na BR-386 e o homem que não tinha CNH estava ferido no local.

Um jovem de 28 anos foi preso após roubar uma ambulância e capotar, nesta sexta-feira (2), em Pouso Novo, no Rio Grande do Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.