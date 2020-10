Embaixadora das Filipinas no Brasil é flagrada agredindo funcionária

Marichu B. Mauro, embaixadora da Filipinas no Brasil foi flagrada agredindo uma mulher que trabalha como doméstica em sua casa, que fica dentro do terreno da Embaixada em Brasília.

Uma câmera captou o momento em que a trabalhadora foi puxada pela orelha e ainda apanhou com golpe guarda-chuva pela patroa. O caso aconteceu no último dia 19 de outubro, mas essa não foi a primeira vez.

Em março, Marichu já tinha agredido a mulher de 51 anos com um tapa no rosto. O funcionário da embaixada que realizou o flagrante contou que ficou horrorizado com a cena.

Em entrevista ao programa Fantástico, ele disse ainda que conheceu a mulher assim que ela chegou para trabalhar para a embaixadora há cerca de dois anos. Com o passar do tempo, a vítima sofreu várias humilhações e se tornou uma pessoa triste e abatida, chegando até mesmo a perder bastante peso.

Marichu e o Itamaraty não se pronunciaram sobre o caso que ganhou repercussão nacional e internacional, uma vez que a embaixadora já exerceu o cargo em países como Guiana, Colômbia, Venezuela, Suriname e Itália.