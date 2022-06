Uma mulher que está com suspeita de varíola dos macacos em Itaguaí, no Rio de Janeiro, gravou um vídeo relatando sintomas como dores, febre e bolhas pelo corpo. Ela não teve a identidade revelada e permanece em isolamento domiciliar, sendo monitorada.

Em vídeo, mulher com suspeita de varíola dos macacos mostra bolhas e relata sintomas. Confira a matéria completa: https://t.co/1UecZQfSs1 pic.twitter.com/5fZ6sqnHPB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 22, 2022

"Ontem, eu fui para o [Hospital] São Francisco [Xavier], com suspeita de varíola [dos macacos]. O meu rosto está bem agressivo, com glândulas, aqui no pescoço e um pouco mais abaixo. Eu estou com muitas dores, com muita febre, muitas dores de cabeça, e essas bolhas não param de doer", disse a paciente. "Eu ainda estou esperando os resultados dos exames que foram para o Rio", completou.

A mulher, que afirma ter começado a sentir os primeiros sintomas no dia 14 de junho, contou ao site local Atual que trabalha em um hotel da região da Costa Verde, que recebe muitos turistas estrangeiros. No entanto, ela afirma que não vai ao local de trabalho há mais de um mês.

De acordo com secretaria estadual de Saúde, "o monitoramento do caso está sendo realizado pela vigilância municipal com apoio da vigilância estadual". "A paciente é uma mulher de 25 anos que, no momento, encontra-se em isolamento em casa", afirmou.

Casos

Até a noite desta terça-feira, 9 casos da varíola dos macacos foram confirmados no Brasil, sendo cinco em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul. Outros 10 casos suspeitos estão sendo monitorados.